Carlos Maria Corona: "Papà Fabrizio e mamma Nina Moric? Fatti per essere uniti" (Di venerdì 21 agosto 2020) Roberto Alessi, direttore di 'Novella 2000', ha dedicato la copertina dell'ultimo numero del proprio settimanale a Carlos Maria Corona, figlio di Fabrizio e Nina Moric, che, da qualche giorno, è diventato maggiorenne. Il ragazzo, in questi anni, ha coltivato il sogno di rivedere la propria famiglia unita dopo la separazione dei due genitori. 21 agosto 2020 12:11. Leggi su blogo

Dopo la pubblicazione delle foto sul settimanale Chi in cui Nina Moric e Fabrizio Corona sembravano aver ritrovato la serenità, soprattutto per il bene del figlio Carlos Maria, ecco che la showgirl si ...Nina Moric è tornata a sfogarsi contro il suo ex marito, Fabrizio Corona, colpevole a suo avviso di aver sfruttato il loro figlio Carlos Maria per fini economici. La modella croata Nina Moric è tornat ...