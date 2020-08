Calciomercato Napoli – Spazio al Genoa per Llorente e Younes (Di venerdì 21 agosto 2020) Calciomercato Napoli – Possibilità in uscita per Llorente e Younes. Secondo quanto dichiarato dal giornalista Diego De Luca sul Calciomercato del Napoli, in onda su … L'articolo Calciomercato Napoli – Spazio al Genoa per Llorente e Younes proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, secondo colpo ad un passo: “Affare vicino” Mondo Udinese Coronavirus, Calcio. Ansia per positivi, Covid fa tremare ritiri Serie A

Ansia per positivi, Covid fa tremare ritiri Serie A. Ma a Cagliari tamponi ok,per ora non è in dubbio il via il 19/9 MILANO, 21 AGO - Una decina scarsa di positivi non basta ad accendere l'allarme in ...

Kiss Kiss - Su Llorente e Younes è forte l'interesse del Genoa

La radio ufficiale del Napoli ha fatto il punto sul mercato azzurro. Il giornalista Diego De Luca nel corso di Radio Goal ha parlato dei movimenti in attacco: "Su Amin Younes e Fernando Llorente è mol ...

