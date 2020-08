Alle isole Keys arriveranno centinaia di milioni di zanzare geneticamente modificate (Di venerdì 21 agosto 2020) Potrebbero essere molto utili per limitare la diffusione di dengue, febbre gialla e Zika, ma c'è chi teme conseguenze alla Jurassic Park Leggi su ilpost

Potrebbero essere molto utili per limitare la diffusione di dengue, febbre gialla e Zika, ma c'è chi teme conseguenze alla Jurassic Park Tra il 2021 e il 2022 circa 750 milioni di zanzare geneticament ...Il 2020 è l’anno giusto per andare a Capri, parola dello chef caprese doc Luigi Lionetti. Ecco i suoi consigli fra ristoranti, spiagge e locali per un itinerario “provato per voi” - dal traghetto pano ...