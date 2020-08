1 minuto in Borsa 21 agosto 2020 (Di venerdì 21 agosto 2020) (TeleBorsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, colpiti da vendite sparse. CNH Industrial, che mette a segno un +2,77%, è l’unica tra le Blue Chip di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile. Le peggiori performance si registrano su Saipem, che ottiene -2,91%. Lieve peggioramento dello spread, che sale a +143 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,92%. Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicati in Unione Europea il dato sul PMI manifatturiero, pari a 51,7 punti, e il dato sul PMI servizi, che si attesta su 50,1 punti. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia del PMI servizi, che del PMI manifatturiero. Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P ... Leggi su quifinanza

bizcommunityit : 1 minuto in Borsa 21 agosto 2020 - ForexOnlineMeIt : 1 minuto in Borsa 20 agosto 2020 - [video] - bizcommunityit : 1 minuto in Borsa 20 agosto 2020 - infoiteconomia : 1 minuto in Borsa 19 agosto 2020 - [video] - Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente - bizcommunityit : 1 minuto in Borsa 19 agosto 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : minuto Borsa 1 minuto in Borsa 21 agosto 2020 - [video] - Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei Teleborsa Il punto di metà giornata sull'andamento delle borse e le attese dei mercati a cura dell'Ufficio Studi di Teleborsa

Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, colpiti da vendite sparse. CNH Industrial, che mette a segno un +2,77%, è l'unica tra le Blue Chip di Piazza Affari ...

Romiti: chiusa la camera ardente, tra i presenti Galateri, Nagel e Pagliaro

Galateri e Pagliaro hanno lasciato insieme la camera ardente trattenendosi a parlare per qualche minuto. Si' e' trattenuto a lungo Umberto Quadrino, presidente di Tages Holding, ex a.d. di Edison ed ...

Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, colpiti da vendite sparse. CNH Industrial, che mette a segno un +2,77%, è l'unica tra le Blue Chip di Piazza Affari ...Galateri e Pagliaro hanno lasciato insieme la camera ardente trattenendosi a parlare per qualche minuto. Si' e' trattenuto a lungo Umberto Quadrino, presidente di Tages Holding, ex a.d. di Edison ed ...