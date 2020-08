Zanardi, il campione combatte. "È in terapia semi-intensiva" (Di giovedì 20 agosto 2020) Pier Augusto Stagi I medici: "Il paziente ha risposto con miglioramenti clinici significativi". Due mesi fa lo schianto in strada Ognuno di noi È nella sua «bolla», più o meno rigida, fatta di distanziamenti e mascherine. Molti di noi È in vacanza, e chi questa fortuna non ce l'ha cerca perlomeno di svagarsi un po', di provare a ricaricare le pile e pensare positivo, anche se nel nostro mondo l'emergenza continua ad esserci e i numeri ci mettono in guardia, facendoci salire un po' il grado di apprensione. In questo clima di vacanza nel quale si fa fatica a lasciarsi completamente andare, molti di noi hanno cominciato a pensare anche ad Alex Zanardi, del quale da troppo tempo non si sentiva più parlare. Il silenzio voluto dalla famiglia cominciava a farsi assordante, e quelle poche righe ... Leggi su ilgiornale

