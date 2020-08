Uomini e Donne, una coppia del trono over sta per andare all’altare (Di giovedì 20 agosto 2020) Uomini e Donne Biagio Buonomo e Caterina Corradino, a breve fiori d’arancio Uomini e Donne, in arrivo i fiori d’arancio per la coppia formata da Biagio Buonomo e Caterina Corradino. I due si sono conosciuti proprio su canale 5, sin da subito hanno trovato la giusta sintonia, interesse l’uno nei confronti dell’altro, così dopo pochissime puntate sono usciti dal programma e la scorsa estate hanno annunciato il matrimonio. Si sarebbero dovuti sposare tra un mese, a settembre del 2020. A causa dell’emergenza coronavirus hanno cambiato i piani, decidendo di spostare la data al prossimo giugno 2021. In realtà, la donna spiega che si sarebbero potuti sposare ma con varie restrizioni. Entrambi sognano il matrimonio perfetto, tutto quello che volevano non sarebbe ... Leggi su kontrokultura

