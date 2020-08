Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 - prova (Di giovedì 20 agosto 2020) Sono passati oltre 20 anni dall'uscita del primo Tony Hawk's Pro Skater, un tempo spesso più che sufficiente per annacquare buona parte dei ricordi di una vita. Nei videogiochi però la storia è spesso diversa. È bastato ascoltare le prime strofe e il ritmo "ska" accelerato di Superman dei Goldfinger per far riaffiorare alla mente tutti i dettagli di lunghissimi pomeriggi e nottate passate con un controller PlayStation in mano, nel tentativo di fare il trick perfetto e inanellare la combo più lunga dell'universo. Abbiamo provato la demo che Activision ha messo a disposizione dei giocatori che hanno prenotato il gioco, e in queste afose giornate di fine agosto siamo stati schiaffeggiati da ondate di nostalgia che ci hanno riportato al 1999, anno di uscita di un titolo che per milioni di ... Leggi su eurogamer

Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2: prova della demo 7

L'operazione nostalgia prende il volo con Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 e finalmente abbiamo potuto provarla con mano grazie alla demo. PROVATO di Gianluca Scattarella — 18/08/2020 Se a qualsiasi gioca ...

