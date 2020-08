Scuola: aperture scaglionate? (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Messaggero scrive oggi che le Regioni si stanno preparando ad aperture scaglionate delle scuole rispetto alla data del 14 settembre indicata dal governo: Le Regioni sono sul piede di guerra. «Il governo non ci coinvolge nelle scelte sulla riapertura delle scuole e poi scarica sudi noi la gestione pratica della questione, senza dare chiarezza e lasciare vera autonomia». Non solo i governatori del Nord ma anche quelli del Sud sono di questo umore. Nei palazzi delle Regioni non è tanto la data del 14 settembre come riavvio delle scuole a venire contestata, ma ognuno aprirà secondo le proprie esigenze, quanto le modalità della cosa, ovvero l’impreparazione con cui ci si avvia a questa data feticcio. E se i banchi monoposto, come è probabile, non arriveranno prima di metà ottobre, come si fa con il ... Leggi su nextquotidiano

