Roma-Diawara, il futuro è a rischio. Lui aspetta la Premier con la sua nuova fiamma (Di giovedì 20 agosto 2020) Roma - La Roma deve vendere per sfoltire la rosa e ricavare plusvalenze. Guido Fienga, Morgan De Sanctis e gli agenti Giuffrida e Busardò sono al lavoro per smuovere il mercato giallorosso e riuscire ... Leggi su corrieredellosport

Sport - Smalling, il mercato, Fonseca e lo scambio Torreira-Diawara. Fienga è partito ieri per raggiungere Ryan Friedkin nella City. Insieme hanno messo a punto le strategie per il mercato e il piano ...Vertice di mercato per la Roma ieri a Londra. Dove il ceo Guido Fienga ha incontrato il presidente Ryan, figlio di Dan Friedkin. La scelta del nuovo direttore s ...