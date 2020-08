Roma, 20enne scomparsa da 9 giorni: l’appello per ritrovarla (Di giovedì 20 agosto 2020) Non si hanno ancora notizie di Noemi Rouissi, la giovane di Roma scomparsa ormai 9 giorni fa. La ventenne è stata avvistata l’ultima volta in zona Tor Bella Monaca, verso i Due Leoni. la ragazza è alta 1,71, al momento della scomparsa indossava jeans e maglietta e non aveva il cellulare con sé. La ragazza è fuggita dopo una lite con il padre e da quel momento non si hanno più sue notizie. La situazione della 20enne è molto delicata, si chiede la massima condivisione e aiuto per ritrovarla al più presto. Chiunque la veda è pregato di contattare le forze dell’ordine o i numeri 3343176192 – 3240825182 o in alternativa la nostra redazione. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma, 20enne scomparsa da 9 giorni: l’appello per ritrovarla - gfinig : RT @MarcoTastardi: Una 20enne romana ricoverata allo Spallanzani con polmonite da #Covid. Dalla Sardegna a Roma, già 50 ragazzi che hanno f… - MarcoTastardi : Una 20enne romana ricoverata allo Spallanzani con polmonite da #Covid. Dalla Sardegna a Roma, già 50 ragazzi che ha… - infoitsalute : CORONAVIRUS: cresce l'ALLARME tra i GIOVANI. 20enne ricoverata allo Spallanzani di Roma, è BOOM di CONTAGI - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: cresce l'ALLARME tra i #GIOVANI. 20enne ricoverata allo #Spallanzani di #Roma, è #BOOM di #CONTAGI -