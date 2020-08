Pillola aborto: aggiornate le linee guida (Di giovedì 20 agosto 2020) aggiornate le linee guida sull'interruzione farmacologica della gravidanzaCosa cambia per chi vuole interrompere la gravidanzaAgenzia Italiana del farmaco: modalità di impiego del Mifegyneaggiornate le linee guida sull'interruzione farmacologica della gravidanzaTorna su La circolare n. 0027166 del 12 agosto 2020 (sotto allegata) del Ministero della salute aggiorna le linee guida sull'interruzione farmacologica della gravidanza. In questo modo si modifica il regime vigente, che prevedeva la somministrazione del farmaco Mifepristone (Mifegyne) entro la settima settimana di amenorrea, corrispondente al 49° giorno e il ricovero ospedaliero ordinario della donna fino alla fine del percorso di assistenza. Cosa cambia per chi vuole interrompere ... Leggi su studiocataldi

