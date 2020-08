Pato torna a casa: addio San Paolo e firma pronta con l’Internacional di Porto Alegre (Di giovedì 20 agosto 2020) Alexandre Pato torna a casa, questa volta a tutti gli effetti. L'attaccante brasiliano, già nel proprio Paese con la maglia del San Paolo, ha rescisso il proprio contratto che lo legava fino al 31 dicembre 2022. Adesso è libero di firmare col club che lo ha consacrato: l'Internacional di Porto Alegre.Pato all'Internacional di Porto Alegrecaption id="attachment 989789" align="alignnone" width="476" Pato (Getty Images)/captionIl Papero si libera e non lo fa senza un motivo. Pato vuole tornare all'Internacional di Porto Alegre, club che lo aveva lanciato al grande paloscenico del calcio mondiale e che nel 2007 lo aveva fatto ... Leggi su itasportpress

Alexandre Pato lascia il San Paolo e torna alle origini. L'ex attaccante del Milan sta per firmare con l'Internacional di Porto Alegre, il club che lo lanciò e che fu trampolino di lancio per il suo p ...Ritorno alle origini. Alexandre Pato di nuovo a casa, che per lui vuol dire Internacional di Porto Alegre. Già, l'attaccante brasiliano - che il prossimo 2 settembre compirà 31 anni - ha rescisso il c ...