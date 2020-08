Liverani: 'Sconcertato dal mio esonero da parte del Lecce' (Di giovedì 20 agosto 2020) 'Nella giornata di ieri ho appreso con profondo dispiacere e sconcerto dell'esonero deciso dalla società nei miei confronti. Leggo della telefonata intercorsa tra me ed il Presidente nella mattinata di ieri. Ebbene quella telefonata non lasciava presagire nulla di quanto poi accaduto, né in relazione ad i contenuti, né per ... Leggi su ilmessaggero

