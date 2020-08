L’appello di Conte agita i Cinque stelle. Gli attivisti M5S divisi sulle alleanze con il Pd. Ma in Puglia e Marche significa vincere. Crimi: “Difficile immaginare un percorso insieme” (Di giovedì 20 agosto 2020) Un appello senza precedenti che, tra le altre cose, rivela anche il nuovo ruolo che, giorno dopo giorno, si sta ritagliando il premier: sempre più leader (non solo dei 5 stelle ma anche del Pd) e sempre meno comparsa. E così, dalle colonne del Fatto Quotidiano, Giuseppe Conte ha detto chiaramente se Pd e M5s non si alleeranno alle Regionali in Puglia e nelle Marche il rischio è che sia “una grande occasione sprecata”. E non solo, ha anche aggiunto che al di là degli scontri sui territori, “la politica impone di mettere prima l’interesse dei cittadini”. Queste parole sono arrivate nel bel mezzo di trattative che, stando alle dichiarazioni ufficiali, sembrano ormai essersi arenate. Specie in quelle due regioni. E se anche il tempo è poco, c’è ... Leggi su lanotiziagiornale

