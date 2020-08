La gaffe dell’anno è di Bolsonaro: prende in braccio un nano pensando sia un bambino (Di giovedì 20 agosto 2020) Davvero singolare la gaffe che ha visto protagonista Bolsonaro in Brasile nel corso delle ultime ore. Il leader politico, noto in tutto il mondo per le sue posizioni spesso e volentieri sposate dai sovranisti, in giornata ci ha regalato una perla molto rara, come si potrà notare anche attraverso il video a fine articolo. Bolsonaro, infatti, durante un incontro pubblico coi suoi sostenitori ha preso in braccio un uomo affetto da nanismo, convinto che in realtà si trattasse di un bambino. Singolare gaffe di Bolsonaro: prende in braccio un nano convinto che fosse un bambino Difficile stabilire se Bolsonaro si sia accorto di aver preso in braccio un ... Leggi su bufale

