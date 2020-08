Kevin Boateng e la dedica a Melissa Satta: “Sono qui per restare” (Di giovedì 20 agosto 2020) Kevin Boateng e Melissa Satta hanno ritrovato l’amore: a dimostrarlo una romanticissima dedica da parte del calciatore. Kevin Boateng e Melissa Satta sono la più classica delle coppie dei primi anni Duemila: la valletta e il calciatore o, come in questo caso, la velina e il calciatore. Nonostante le apparenze e i cliché, però, Kevin e Melissa … L'articolo Kevin Boateng e la dedica a Melissa Satta: “Sono qui per restare” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

IncontriClub : Kevin Prince Boateng e Melissa Satta smentiscono crisi - IOdonna : La dedica d’amore di Kevin-Prince Boateng a Melissa Satta: «Se sono qui, resterò per sempre» - lamescolanza : Kevin Prince Boateng a Melissa Satta: «Se sono qui è per sempre» - Il Decoder - zazoomblog : La dedica d’amore di Kevin-Prince Boateng a Melissa Satta: «Se sono qui resterò per sempre» - #dedica #d’amore… - gossipblogit : Kevin Prince Boateng e Melissa Satta smentiscono crisi -