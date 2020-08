Irregolarità nella filiera casearia, sequestrati 2 tonnellate di formaggi distrutto latte non idoneo (Di giovedì 20 agosto 2020) Teramo - Immediata sospensione dell'attività produttiva fino all'avvenuta rimozione delle carenze riscontrate, sequestro di circa due tonnellate di formaggi, distruzione di cinque quintali di latte non più idoneo: è il bilancio di un'ispezione eseguita dai Carabinieri del Nas di Pescara in un'azienda agricola del Teramano. I titolari dell'attività sono stati segnalati all'autorità amministrativa. Il controllo rientrava nell'ambito dei servizi disposti nel settore delle produzioni zootecniche di latte e derivati. In particolare, i Nas hanno accertato che i tre avevano mantenuto in attività un laboratorio di caseificazione mancante dei requisiti minimi igienico-strutturali e in pessime condizioni di pulizia, avevano attivato abusivamente un deposito per imballaggi ... Leggi su abruzzo24ore.tv

