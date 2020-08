Grosseto, il presidente Ceri a muso duro: “La Serie C? Un mondo di me**a, siamo soli” (Di giovedì 20 agosto 2020) Senza giri di parole il presidente del Grosseto, Simone Ceri, si è sfogato in conferenza stampa, puntando il dito contro i responsabili della situazione attuale in cui si trova il club: “Gli unici a fidarsi di noi sono stati alcuni tifosi, che ci hanno sempre sostenuto attraverso gli abbonamenti. Tuttavia non sono molto fiducioso a causa dei numeri di quest’anno e della mancanza di sponsor. E’ un periodo molto difficile e la nostra paura più grande è diventata realtà: la solitudine. siamo soli e delusi. Proviamo fare il massimo ma la realtà è che la Serie C è un mondo di me**a. Se fossimo in D sarebbe tutto molto più semplice. Ci aspettano scelte inevitabili, purtroppo è il calcio ad ... Leggi su sportface

