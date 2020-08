Grande Fratello Vip: Adriana Volpe attacca Serena Enardu (Di giovedì 20 agosto 2020) Vecchie ruggini della casa del Grande Fratello Vip riemergono, con Adriana Volpe che si schiera contro Serena Enardu, sua ex coinquilina, rea di aver pubblicato un video con un simbolo nazista in primo piano. Ed è bufera… Adriana Volpe e Serena Enardu si sono conosciuti durante l’avventura della Grande Fratello Vip che si è concluso con la vittoria di Paola Di Benedetto. La Volpe era entrata nella casaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

repubblica : Serena Enardu, la gaffe dell'ex 'Grande Fratello': una festa con la svastica - twalso : @AndreaScanzi Chiaro segno della decadenza dei tempi. Un po’ come il grande fratello in cima agli ascolti Auditel. - D8e3b8 : @Acidelius Preghiamo fratello affinché avvenga questo grande sacrificio in nome di un l’umanità libera e VIVA - vandanaravip : RT @JustRiccard0: ci rendiamo conto che Malgioglio è stato protagonista sin dal primo secondo che ha messo piede nella Casa de Grande Frate… - luiii_saaa : ditemi che non sono l'unica figlia maggiore ad essere cresciuta col 'sei la più grande quindi se tu* sorella/fratel… -