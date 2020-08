Golf – Wales Open: la coppia Smith-Syme comanda la classifica, settimo Paratore (Di giovedì 20 agosto 2020) Renato Paratore, autore di una tonica prova, è al settimo posto con 69 (-2) colpi, dopo il giro iniziale dell’ISPS HANDA Wales Open, il quinto dei sei eventi “UK Swing” con cui l’European Tour ha ripreso il suo cammino dopo il lungo stop. Sul percorso del Celtic Manor Resort (par 71), a City of Newport in Galles, in una giornata ventosa e con soli 25 giocatori sotto par, hanno realizzato il miglior score, con un 66 (-5) l’inglese Jordan Smith e lo scozzese Connor Syme. Sono seguiti con 68 (-3) dall’altro scozzese Robert MacIntyre, dall’inglese Callum Shinkwin, dallo svedese Sebastian Soderberg e dallo statunitense Kurt Kitayama. Insieme a Paratore gli inglesi Ashley Chesters, Matthew Southgate e Matthew ... Leggi su sportfair

