Godin: “Dobbiamo giocare con il cuore perchè vogliamo vincere” (Di giovedì 20 agosto 2020) Diego Godin si appresta a vivere la finale di Europa League con la sua Inter domani nel match che lo vede contrapposto al Siviglia. Intervistato nel corso della conferenza pre match, il difensore uruguaiano commenta la partita di domani: “vogliamo tutti la stessa cosa ovvero vincere la finale. Dobbiamo giocare col cuore perchè è cosi che si vincono le finali. La storia la scrive chi la vince”. Foto: Sito Ufficiale Inter L'articolo Godin: “Dobbiamo giocare con il cuore perchè vogliamo vincere” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

