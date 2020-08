Giugliano, rapinano Rolex al commerciante in via Palumbo: l’orologio era falso (Di giovedì 20 agosto 2020) Giugliano. rapinano commerciante, banditi in fuga con un Rolex tarocco. Arma in pugno sono entrati all’interno del negozio nella centralissima via Palumbo e si sono fatti consegnare l’orologio che l’uomo aveva al polso. I fatti sono accaduti questa mattina alle ore 7.30 I due malviventi giunti sul posto con un’auto, avevano il volto coperto da … L'articolo Giugliano, rapinano Rolex al commerciante in via Palumbo: l’orologio era falso Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano rapinano Rapina alla stazione di servizio a Giugliano, in azione banditi armati di fucile InterNapoli.it Banditi con mascherina in azione a Ischia, pistola contro un commerciante per rubargli i soldi

Rapina alla stazione di servizio a Giugliano, in azione banditi armati di fucile Attimi di paura ieri sera a Giugliano dove, intorno alle 21.30, due malviventi a volto coperto hanno messo a ...

Rapina alla stazione di servizio a Giugliano, in azione banditi armati di fucile

Attimi di paura ieri sera a Giugliano dove, intorno alle 21.30, due malviventi a volto coperto hanno messo a segno una rapina ai danni di un distributore di gas in via Ripuaria. Arrivati a bordo di un ...

Rapina alla stazione di servizio a Giugliano, in azione banditi armati di fucile Attimi di paura ieri sera a Giugliano dove, intorno alle 21.30, due malviventi a volto coperto hanno messo a ...Attimi di paura ieri sera a Giugliano dove, intorno alle 21.30, due malviventi a volto coperto hanno messo a segno una rapina ai danni di un distributore di gas in via Ripuaria. Arrivati a bordo di un ...