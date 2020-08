Daniele Mondello, l’ultimo bacio a Gioele: in 15 giorni ha perso tutto e oggi accusa (Di giovedì 20 agosto 2020) Il grande dolore di Daniele Mondello, padre di Gioele i cui resti sono stati trovati ieri a poche centinaia di metri da quelli della mamma, Viviana Parisi. Il grande dolore di un padre. Un uomo, Daniele Mondello, che non ha mai alzato la voce nonostante il dramma che stava vivendo, un uomo che addirittura da una piccola parte della rete era stato accusato di essere l’assassino della moglie. Un uomo disperato che quando ha parlato, lo ha fatto solo per chiedere aiuto, perché lo aiutassero a cercare sua moglie prima, e suo figlio Gioele poi. Ieri lo sfogo dopo 16 giorni di ricerche frenetiche tra i boschi. Daniele Mondello ha baciato la bara in cui probabilmente ci sono i resti del ... Leggi su chenews

