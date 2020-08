Coronavirus, positivo un giocatore del Brescia (Di giovedì 20 agosto 2020) C'è un caso di positività in casa nel Brescia. Si tratta di un giocatore appena rientrato da una vacanza in Sardegna dove tra l'altro nei giorni scorsi è stato in contatto con altri elementi della ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positivo Coronavirus: positivo il giovane di Antrodoco di ritorno dalla Spagna, si attende la risposta per la donna di 36 anni Il Messaggero Coronavirus, 70mila nuovi casi in un giorno in India

L’India ha registrato ieri il balzo record di quasi 70 mila nuovi casi (69.752) di Coronavirus in un solo giorno: lo ha reso noto questa mattina il Ministero della Salute. Il totale delle infezioni è ...

Coronavirus: netto aumento dei nuovi contagi, 7 i morti

In netto rialzo nuovi contagiati e vittime del Coronavirus nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono 642: 239 in più rispetto a ieri. Sette i morti, contro i 4 del giorno prima. In crescita anche i tampo ...

