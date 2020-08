Coronavirus, positivi Petagna del Napoli e due giocatori del Torino (Di giovedì 20 agosto 2020) Andrea Petagna risultato positivo al Covid-19 , dopo gli esami medici prescritti a causa della positivit del fratello. Ad annunciarlo il Napoli Calcio con una nota sul proprio sito. Il calciatore, ... Leggi su gazzettadelsud

TERAMO – Sono complessivamente 3.581 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 4 nuovi casi (di età compresa tra 24 e 59 anni), mentre ...La paziente isolata a casa con il convivente ma non ci sono stati altri contatti TERAMO – Sono complessivamente 3.581 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza.