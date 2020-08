Coronavirus, ancora in aumento i contagi: 845. Ma si fanno anche più tamponi (Di giovedì 20 agosto 2020) Sono ancora in aumento i contagi da Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il ministero della Salute, sono 845 le persone risultate positive, per un totale di casi. Sei le persone decedute. Ieri i casi registrati in 24 ore erano stati 642. Sono 16.014 gli attualmente positivi al Covid. l bilancio sale così a 35.418 vittime. Sale anche il numero dei tamponi effettuati, 77.442, ieri erano stati 71.095. Il totale dei casi di Coronavirus in Italia registra quota 256.118 dall'inizio dell'epidemia. I guariti/dimessi sono 204.686. Attualmente sono ricoverate con sintomi 883 persone (+17 rispetto a ieri), alle quali si aggiungono 68 ricoverati nelle terapie intensive (2 più di ieri). In isolamento domiciliare ci sono ... Leggi su iltempo

Corriere : Ricciardi: «Se aumentano ancora i contagi a rischio elezioni e scuola» - MediasetTgcom24 : Coronavirus, ancora contagi in aumento: +845 (ieri +642) e 6 morti - petergomezblog : Test in aeroporto, come funziona a Fiumicino e perché negli scali lombardi ancora non si fanno: pochi spazi e ritar… - estornudoauto : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, ancora contagi in aumento: +845 (ieri +642) e 6 morti - arual812 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, ancora contagi in aumento: +845 (ieri +642) e 6 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ancora Coronavirus, ancora 20 casi positivi in Puglia (7 in provincia di Foggia). Il bollettino del 20 agosto l'Immediato Coronavirus, ancora in aumento i contagi: 845. Ma si fanno anche più tamponi

Sono ancora in aumento i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il ministero della Salute, sono 845 le persone risultate positive, per un totale di casi. Sei le ...

Coronavirus, positivi due calciatori del Torino

Lo rende noto il club granata. Altri tre giocatori sono sotto osservazione in quanto nei giorni scorsi sono stati a stretto contatto con i positivi, entrambi asintomatici Due giocatori del Torino sono ...

Sono ancora in aumento i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo quanto riporta il ministero della Salute, sono 845 le persone risultate positive, per un totale di casi. Sei le ...Lo rende noto il club granata. Altri tre giocatori sono sotto osservazione in quanto nei giorni scorsi sono stati a stretto contatto con i positivi, entrambi asintomatici Due giocatori del Torino sono ...