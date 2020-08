Coltivazione e detenzione di marijuana: arrestato pusher nel salernitano (Video) (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Baronissi (Sa) – Nelle mattinata del 18 agosto, in località fra Baronissi e Pellezzano, militari del NORM della Compagnia Carabinieri del capoluogo hanno tratto in arresto in flagranza di reato il 50enne salernitano M.T. L’arresto si incardina nelle attività antidroga della Compagnia Carabinieri di Salerno, mirate al monitoraggio della situazione attuale a seguito delle recenti imponenti operazione dell’Arma nel contrasto al traffico degli stupefacenti. L’attività informativa dei militari ha spostato questa volta l’attenzione su un soggetto domiciliato a Baronissi che avrebbe avuto in corso un’attività di Coltivazione di marijuana, motivo per cui è stato dato corso ad una serie di riscontri informativi e servizi di osservazione. Gli ... Leggi su anteprima24

