Bayern, la Champions perfetta. Sfiderà il Psg in una super final (Di giovedì 20 agosto 2020) Gnabry (doppietta) e Lewandowski gelano il Lione, stavolta a Garcia non riesce l’impresa. Per i tedeschi 10 vittorie in 10 partite con 42 gol segnati: un cammino da record Leggi su lastampa

