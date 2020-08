Arzachena: ragazza in quarantena scappa e lascia la Sardegna (Di giovedì 20 agosto 2020) Arzachena. L’obbligo era quello di restare in un residence a Porto Cervo, in quanto 2 delle 5 turiste del gruppo di cui faceva parte erano risultate positive al Covid-19. Ma non è andata così: come riporta la Nuova, la ragazza, anziché attendere il secondo tampone insieme alle amiche, è scappata via dalla Sardegna. Si presume che sia tornata a casa in Lazio. La turista verrà denunciata, ma ancora non è chiaro nemmeno con quale mezzo sia partita. Leggi su limemagazine.eu

Arzachena: ragazza in quarantena scappa e lascia la Sardegna

Ora, finalmente, possiamo dirci quello che sin dall’inizio di questa estate abbiamo pensato tutti ma che coscientemente abbiamo ignorato: è impossibile trascorrere una notte in discoteca rispettando i ...

Flavio Briatore chiude il Billionaire, addio Sardegna: «Economia trucidata da gente che non ha fatto un c...nella vita»

Flavio Briatore chiude il Billionaire e lascia la Sardegna dopo le polemiche sull'ordinanza anti covid che blocca le discoteche. Briatore si scontra con il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda. A in ...

