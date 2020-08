Alfonso Signorini parla della sua malattia “Dipendo da una medicina..” (Di giovedì 20 agosto 2020) Alfonso Signorini sta procedento spedito verso la prossima edizione del Grande Fratello VIP che partirà, salvo sorprese, il prossimo 14 settembre 2020. Il direttore di Chi, però, non è concentrato quotidianamente solo sul lavoro ma anche sulle sue condizioni di salute, nettamente cambiate da qualche anno a questa parte. Nel 2011, infatti, Alfonso Signorini ha fatto una scoperta che gli avrebbe cambiato la vita per sempre. Successivamente ad un ricovero per accertamenti, infatti, è venuta a galla la notizia di una malattia inaspettata e molto cruenta, la leucemia. Da nove anni, quindi, il conduttore e giornalista convive con questa subdola malattia. In una recente intervista, Signorini ne ha nuovamente parlato, vediamo ... Leggi su kontrokultura

Luigisoundsdeep : @SimoneAvsim @MartinaZoev Che c entrano le mogli dei giocatori poi?? Cosa c entrava questo post sui tuoi contenuti… - vmonegasque : 60 commenti,meglio di Alfonso Signorini ?? Sofia queen - zazoomblog : Alfonso Signorini perde colpi Il cast a pezzi prima del grande inizio al GF Vip - #Alfonso #Signorini #perde… - infoitcultura : Alfonso Signorini due di picche | Eva Grimaldi rifiuta il GF Vip - infoitcultura : Brutto colpo per Alfonso Signorini. Dopo tante voci belle, arriva quella brutta. E non se lo aspettava -