Verso Inter-Siviglia, Conte pronto per la finalissima di Europa League: “voglio portare la coppa in Italia” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Manca sempre meno all’attesissima sfida tra Inter e Siviglia, valida per la finalissima di Europa League. Gli italiani appassionati di calcio, ma soprattutto i tifosi nerazzurri, sognano di vedere l’Inter alzare al cielo il trofeo. Lars Baron/Getty ImagesCarico, motivato e pronto per la grande sfida, Antonio Conte ha raccontato oggi le sue sensazioni in vista della partita di venerdì sera. “Sarà una partita difficile, perché affronteremo la squadra con più esperienza e che ha vinto il maggior numero di titoli nell’ultimo decennio in questa competizione. Dovremo essere sempre attenti, ma anche giocare la nostra partita con grande entusiasmo e coraggio, come abbiamo fatto finora. È una ... Leggi su sportfair

