Ufficiale: Reggiana, ecco Cambiaghi dall’Atalanta (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nuovo rinforzo per la Reggiana: dall’Atalanta arriva in prestito Nicolò Cambiaghi, giovane esterno di prospettiva cresciuto e formatosi nelle giovanili del club bergamasco. “Per me è un onore e un orgoglio essere qui a Reggio Emilia”, le prime parole del classe 2000. Foto: sito Ufficiale Reggiana L'articolo Ufficiale: Reggiana, ecco Cambiaghi dall’Atalanta proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

DavideLusinga : Ufficiale: La #Reggiana si rinforza con Nicolò #Cambiaghi ??? Il 19enne arriva in prestito secco dall'#Atalanta ??… - TuttoRegia : #Reggiana, ecco la firma dell'esterno 19enne Nicolò #Cambiaghi: arriva in prestito dall'#Atalanta… - TUTTOB1 : UFFICIALE - Reggiana, prolunga Espeche - TUTTOB1 : UFFICIALE - Reggiana, colpo Germoni: 'Piazza storica e pubblico appassionato, sono felice di essere qui' - BasketItalyit : Pallacanestro Reggiana, ufficiale la firma di Justin Johnson -