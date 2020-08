Ufficiale: Real, Reinier in prestito al Borussia Dortmund (Di mercoledì 19 agosto 2020) Adesso è Ufficiale: il giovane talento del Real Madrid, Reinier Jesus, è stato ceduto in prestito dai blancos al Borussia Dortmund. Il centrocampista brasiliano giocherà in Germania per i prossimi due anni. Foto: Twitter Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

“Apprendo del trasferimento di David Silva alla Real Sociedad. Ho grande rispetto per il giocatore, ma non per l’uomo“. Così il d.s. della Lazio Igli Tare, attraverso una nota diffusa dal sito ...

Il Villarreal annuncia un nuovo positivo al Coronavirus

VILA-REAL (SPAGNA) - Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus tra i club della Liga. L'ultimo, in ordine di tempo, il Villarreal che, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito, ...

