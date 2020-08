"Resti umani e una maglietta". Viviana Parisi, scoperta tragica nel bosco: al 99% è Gioele (Di mercoledì 19 agosto 2020) Resti di ossa umane che sembrano quelle di un bambino e una maglietta che al 99% potrebbe essere di Gioele Mondello. Al sedicesimo giorno di ricerche nei boschi di Caronia uno dei volontari impegnati lancia l'allarme sul ritrovamento di un busto di bambino a 700 metri dal traliccio dove lo scorso 8 agosto è stata trovata morta la dj Viviana Parisi. Adesso bisognerà comunque attendere il riconoscimento ufficiale. Leggi su iltempo

