Nuoto, Paltrinieri tricolore con la Bruni anche nell'inedita 2.5 km di Piombino (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

chetempochefa : Facciamo i complimenti a Gregorio #Paltrinieri per il nuovo record europeo nel nuoto: al Settecolli trionfa nei 150… - Eurosport_IT : PALTRINIERI, CHE SPETTACOLO! Al Sette Colli è titolo italiano e record europeo nei suoi 1500 stile libero: pazzesc… - chetempochefa : “Tutto troppo bello. Non avrei mai sognato di fare un tempo del genere. Mi sento bene, mi piace quello che faccio,… - AndrewJohnReed : RT @Nuotomania: DA - sportface2016 : #Nuoto, Assoluti Open: #Bruni e #Paltrinieri conquistano i titoli italiani nelle 2,5 km -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Paltrinieri

Seconda giornata dei campionati italiani assoluti open in svolgimento a Piombino (18-19 agosto) dedicata alle inedite 2.5 km; poi venerdì 21 a Marina di Grosseto le 5 km. In acqua 174 atleti (100 masc ...Ancora una prova straordinaria per Gregorio Paltrinieri che manca per un soffio il bis nella mezzofondo agli assoluti open di Piombino, dopo il trionfo di ieri nella 10 km. L'azzurro infatti è stato b ...