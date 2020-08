NBA Playoff 2020, Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks in tv: data, canale e orario gara-2 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks, gara-2 valida per il primo turno dei Playoff NBA 2020. Il primo atto se lo sono preso i losangelino col punteggio di 118-110, complici 29 punti e 12 rimbalzi di un implacabile Kawhi Leonard e, soprattutto, l’espulsione di Kristaps Porzingis per doppio fallo tecnico. Esordio ai Playoff da ricordare per Luka Doncic, che ha piazzato 42 punti (record per un debuttante nella postseason), a cui ha aggiunto 9 assist, 7 rimbalzi, ma anche 11 palle perse, tra cui ben 5 all’interno del primo quarto. Appuntamento a partire dalle ore 03:00 di giovedì 20 agosto, con diretta tv e streaming non disponibili su Sky Sport NBA e Sky Go. Leggi su sportface

