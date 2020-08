L’uomo che urina in treno e la dichiarazione di Laura Boldrini sui migranti (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il 18 agosto 2020 è stata pubblicata su Facebook una foto che immortala un uomo di spalle e incappucciato mentre urina sul sedile di un treno. Nella parte inferiore dello scatto è presente un primo piano di Laura Boldrini (ex presidente della Camera ed esponente del Partito democratico) e viene riportato un testo che recita «Lo stile di vita dei migranti sia il nostro». Questa notizia è fuorviante. L’immagine è stata estrapolata dal suo contesto originale e la dichiarazione attribuita a Laura Boldrini è stata tagliata e, se accompagnata allo scatto, viene decontestualizzata. Procediamo con ordine. Post pubblicato su Facebook il 18 agosto 2020 – Fuori Contesto La foto non mostra un ... Leggi su facta.news

virginiaraggi : Grazie alle forze dell’ordine per intervento in una casa popolare di Ostia, dove un uomo si è barricato tutto il gi… - SkyTG24 : Incidente Arzignano, arrestato l’uomo che ha travolto e ucciso la 15enne il 16 agosto - MeetingRimini : Non c'è in tutta l'umanità, e io ho letto centinaia di libri sulle religioni, qualcuno che abbia detto questo. In D… - gierrecrossteam : RT @ValeRnc: Ogni anno in estate c’è uno scempio che si ripete. L’uomo che passeggia di sera sul lungomare con le infradito di gomma. - giulio_gambino : @Marco5Francia @Giusy_Manzella Non ultimo il prof Crisanti (l’uomo che ha fermato i contagi in Veneto), il quale so… -

Ultime Notizie dalla rete : L’uomo che Paolo Conte, il Leone: «Mai fatto psicanalisi: “ghe pensi mi”» Corriere della Sera