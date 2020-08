L'influencer appende la figlia a testa in giù. E posta tutto sui social (Di mercoledì 19 agosto 2020) influencer appende la figlia a testa in giù e viene arrestato dalla polizia. Igor Kravtasov è un 35enne che ha registrato un video in cui si vede tenere per la gambina sua figlia di un mese e mezzo e dondolarla ripetutamente a testa in giù. L'uomo ha poi postato il video sui suoi social con la didascalia: “I bambini vanno trattati come scimmie”. Gli ex follower hanno segnalato tutto alle autorità e Kravtasov è stato arrestato dalla polizia. Leggi su iltempo

