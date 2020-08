Juve, sarà Lacazette il partner di Ronaldo? Il francese prende quota e Paratici vola a Londra (Di mercoledì 19 agosto 2020) La Juventus pensa ad Alexandre Lacazette, attaccante dell'Arsenal. Missione a Londra per Fabio Paratici Leggi su 90min

GoalItalia : Zero offerte ricevute, le parole dell'agente che lasciano ottimisti: il futuro di Dybala sarà alla Juventus ???? [… - forumJuventus : Sei stato e per sempre sarai parte integrante della storia della Juve. #Grazie di tutto @LichtsteinerSte e in bocca… - forumJuventus : Igor Tudor sarà nello staff di Pirlo alla Juve (via Di Marzio) - GinoGinodaquino : @BorinGabriele @dancolosimoo Non capisco non riesco ha capire tutto questo ,perchè gli juventini odiano Dybala,sarà… - FabiodeRoma2 : @tonypiccoli31 @pavanmassimo Esatto. Sono d'accordo. Lo stesso discorso sull'allenatore, tant'è vero che 5/10 minut… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve sarà Pirlo: “Ho avuto offerte in A e Premier. Ma la Juve è la strada giusta” La Gazzetta dello Sport