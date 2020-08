Glik e la voglia di Italia: “Ora darò tutto per il Benevento” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Il giorno dopo Pippo Inzaghi, è toccato a Kamil Glik presentarsi davanti alle telecamere di Sky nel ritiro di Seefeld, Il difensore polacco, prelevato dal Monaco, è stato il primo acquisto ufficiale della Strega dopo il ritorno nel massimo campionato. “La Serie A mi mancava. Sono stato bene al Monaco in questi quattro anni, ma l’Italia mi è sempre mancata“, ha raccontato Glik, spiegando i retroscena del suo approdo in giallorosso, “appena ho saputo che c’era la possibilità di tornare non ci ho pensato su due volte e ho accettato, sono felice. Per me le parole valgono più dei contratti, quando ho dato la parola a Foggia, a Inzaghi e al presidente ritenevo l’operazione fatta. Il progetto mi ha convinto e le ... Leggi su anteprima24

