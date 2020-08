Giallo di Caronia verso una svolta, resti ritrovati compatibili con bimbo dell’età di Gioele (Di mercoledì 19 agosto 2020) caption id="attachment 283442" align="alignright" width="300" Gioele/captionSono compatibili con un bambino dell'età del piccolo Gioele Mondello, il bambino scomparso lo scorso 3 agosto da Caronia con la mamma Viviana Parisi, i resti recuperati questa mattina da un volontario impegnato nelle ricerche. Il giorno più lungo di questa triste vicenda è iniziato presto; già alle 7:30 in decine si erano ritrovati nella base operativa sull'autostrada Messina-Palermo, rispondendo all'appello di Daniele Mondello per aiutare i soccorritori a cercare il figlio.ed è stato proprio uno di loro, un ex carabiniere di Capo d'Orlando, a individuare quelle povere ossa a circa 200 metri da dove la donna aveva abbandonato l'auto, dopo un tamponamento. Una zona impervia, con ... Leggi su ilfogliettone

