"Esami pungidito agli alunni. Il vero problema? I trasporti" (Di mercoledì 19 agosto 2020) Enza Cusmai L'infettivologo del Sacco: alla scuola servono sistemi di prevenzione. A settembre in giro milioni di persone «Il virus c'è e lotta contro noi. Bisogna tenerlo a testa sotto. Ma non dobbiamo meravigliarci se qualche cosa va storto. È necessaria una generale programmazione degli interventi sul territorio». Massimo Galli, direttore delle Malattie infettive dell'Ospedale Sacco di Milano, a cosa si riferisce? «Sulla scuola, ad esempio, più che preoccuparsi per i banchi e per distanziamenti dal successo improbabile, è necessario concentrarsi su prevenzione e sorveglianza sanitaria». C'è il rischio che aprano e richiudano? Mascherine e distanziamento, non bastano? «Una garanzia totale di sicurezza non esiste. Ci sono momenti in cui i ragazzi finiscono per ammassarsi. Già non è semplice ... Leggi su ilgiornale

Da lunedì 24 agosto la campagna, su base volontaria, riservata al personale docente e non docente degli istituti scolastici bergamaschi. Fino al 5 settembre: con esito positivo tampone immediato.

