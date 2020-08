Elisa Isoardi già in gran forma per Ballando con le Stelle, torna a Roma pronta a ricominciare (Foto) (Di mercoledì 19 agosto 2020) Elisa Isoardi è tornata a Roma pronta per Ballando con le Stelle e grazie alle vacanze in Piemonte è già in gran forma. Dalle Foto che ha postato negli ultimi giorni sul suo profilo social appare più bella che mai, quasi sempre senza un filo di trucco. Alcuni scatti in bikini, altri del cibo ma soprattutto non vede l’ora di tornare in tv. A settembre per lei ci sarà un ruolo del tutto diverso, nessuna conduzione, nessun programma da gestire ma una prova ugualmente difficile. Sta per ballare in tv Elisa Isoardi, sta per affrontare una prova che non avrebbe mai immaginato. La conduttrice ha sempre sottolineato che non è ... Leggi su ultimenotizieflash

geppy2911 : ERA ORMAI 'UNA PIZZA'.Antonella Clerici torna al posto di Elisa Isoardi.... - zazoomblog : Ballando con le stelle spuntano le prime coppie: Raimondo Todaro con Elisa Isoardi - #Ballando #stelle #spuntano… - MarianoGallarat : @LucianoOgnibene Parlando invece di vita privata ha avuto un figlio e una figlia da due donne diverse poi inanellat… - Seno_Coseno : #isoardi - #ElisaIsoardi #giunonica su #Instagram e il commento di #MaxFelicitas - andreapietroVDM : @unuomopop @ddariozzo Più che altro Sharon ha la faccia di Elisa Isoardi -