Due cani incappucciati e impiccati a cancello: orrore ad Olbia (Di mercoledì 19 agosto 2020) Gabriele Laganà I cani di razza American Stafforshire Terrier sono stati trovati incappucciati e impiccati a una recinzione in zona Olbiamare. Sgomento nella comunità. Le forze dell’ordine sono alla ricerca dei responsabili della terribile azione. I cani sono i migliori amici degli uomini. Non è solo un modo di dire ma la semplice realtà. Al loro padrone questi animali offrono infinito amore e fedeltà incondizionata, sentimenti e valori che scarseggiano tra gli stessi umani. Eppure questi ultimi non sempre ricambiano l’affetto che ricevono dai teneri quattro zampe. Basti ricordare i numerosi casi di abbandono di cani, soprattutto in estate, quasi come se questi fossero oggetti di cui sbarazzarsi. Ma a volte le azioni criminali ... Leggi su ilgiornale

