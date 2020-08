Distanziamento, mascherine e igiene. Solo così potrà ripartire la scuola in sicurezza. Oggi a Palazzo Chigi il vertice con gli esperti del Comitato tecnico scientifico (Di mercoledì 19 agosto 2020) Distanziamento, mascherine e igiene. Solo così potrà ripartire la scuola. Oggi il Comitato tecnico scientifico fornirà al Governo il parere definitivo, elaborato insieme a Inail e Iss, necessario per la riapertura degli istituti. “Dobbiamo aprire le scuole. E’ un dovere del nostro Paese – ha detto a Sky TG24 il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo -, è un imperativo che il nostro Paese deve avere nei confronti di otto milioni di studenti e di due milioni di insegnanti e di operatori del mondo della scuola”. “E’ evidente – ha aggiunto Miozzo – che questo ... Leggi su lanotiziagiornale

Coronavirus, si alla mascherina a scuola

L’orientamento del Comitato Tecnico Scientifico (Cts) è per un uso esteso delle mascherine a scuola. Lo ha affermato il coordinatore del Cts Agostino Miozzo a SkyTg24. “Questa malattia ha imposto tre ...

Bande di ragazzi spadroneggiano sui bus: Tiemme chiede l’intervento dei Carabinieri

ignorando le vigenti norme anti Covid-19 (ovvero mancato rispetto dell’obbligo di indossare continuamente la mascherina a bordo e di rispettare il distanziamento di bordo), nonché assumendo ...

