David Silva si presenta: “Avevo tante offerte ma questo club si sposa col mio stile di gioco” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Si presenta con il suo numero di fortuna. David Silva, in un breve saluto sui canali della Real Sociedad, la sua nuova squadra: “Avevo tante offerte ma questo club si sposa col mio stile di gioco e sono sicuro che potremmo fare grandi cose insieme. La mia famiglia ha avuto un ruolo importante in questa decisione”. @21LVA: “Es un reto bonito e ilusionante” #OngiEtorriDavid #AurreraReala — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 19, 2020 Foto: Twitter Real Sociedad L'articolo David Silva si presenta: “Avevo tante offerte ma questo ... Leggi su alfredopedulla

