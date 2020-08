Covid 19, nessun contagiato a San Leucio del Sannio (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Leucio del Sannio (Bn) – All’indomani di voci diffuse nella comunità di San Leucio del Sannio, è il sindaco Nascenzio Iannace a fugare ogni dubbio su presunti contagiati da Covid-19 nel centro sannita. “Abbiamo assistito – ha dichiarato il primo cittadino Iannace – ad una infondata diffusione di informazioni inerenti a fantomatici contagi da Coronavirus in San Leucio del Sannio. Dichiaro ufficialmente che, all’oggi, la nostra popolazione è sana e al sicuro da contagi. È pressoché inutile diffondere queste notizie infondate, “rumori di fondo” che disturbano la tranquilla vita del centro da me amministrato. Voglio rassicurare tutti i cittadini che, semmai ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Covid nessun Coronavirus Toscana, 40 nuovi casi e nessun decesso. Effettuati oltre 4.600 tamponi LA NAZIONE Coronavirus, i dati dell’Unità di crisi del 19 agosto: sei positivi in più nel Novarese

L’Unità di crisi della Regione Piemonte oggi – 19 agosto – ha registrato 42 persone in più positive rispetto al dato di ieri in Piemonte, di cui sei in provincia di Novara: salgono così a 2889 i novar ...

Coronavirus: a Parma sei nuovi casi ma nessun decesso

Salgono a 7 i pazienti in terapia intensiva (+3) e a 81 quelli ricoverati negli altri reparti Covid (+9 rispetto a ieri). I casi attivi, cioè il… Leggi ...

