Bambina di 4 anni aggredita da un cane, denunciati i due conduttori (Di mercoledì 19 agosto 2020) Barberino di Improvvisamente, e senza apparente motivo, è sfuggito al controllo dei due giovani che lo stavano portando a spasso e ha aggredito una Bambina di 4 anni ferendola al volto. Protagonista ... Leggi su lanazione

NicolaPorro : La difesa delle #discoteche è un principio di #libertà. La strumentalizzazione della storia della bambina di 5 anni… - RaiNews : È ancora intubata in rianimazione all'ospedale di padova la bambina di 5 anni positiva al Covid ricoverata per prob… - beppe_grillo : Se doveste investire i vostri risparmi a chi li affidereste, tra un economista, un'astrologa e una bambina di 4 ann… - davecamerini : RT @beabri: Una bambina di dieci anni. In #Brasile. Ripetutamente stuprata dallo zio, da quando ne aveva sei. Rimasta incinta. Ha deciso di… - Dome689 : RT @beabri: Una bambina di dieci anni. In #Brasile. Ripetutamente stuprata dallo zio, da quando ne aveva sei. Rimasta incinta. Ha deciso di… -