Alessandra Amoroso “sottosopra”: il bikini è da urlo, i fan ironizzano (Di mercoledì 19 agosto 2020) Alessandra Amoroso continua a far impazzire tutti con i suoi tantissimi scatti davvero divertenti ed altrettanto sexy: i fan ironizzano sulla posizione Alessandra Amoroso, Fonte foto: Instagram (@Amorosoof)Alessandra Amoroso sempre più bella e molto amata dal pubblico continua a lasciare tutti senza fiato grazie ai suoi tantissimi scatti e stories davvero molto belle e a volte decisamente sexy. Solo qualche settimana fa, la nota cantautrice aveva mostrato il suo incredibile e drastico cambio look, infatti, Alessandra ha tagliato i capelli dopo il lockdown e li ha tinti di bianco. La nuova capigliatura della vincitrice di ‘Amici di Maria De Filippi‘ aveva fatto impazzire tutti e in poco tempo il suo ... Leggi su chenews

amorosoal : RT @stesimonc: Auguri Domenico per i tuoi 24 anni! Tanti, tantissimi nuovi giorni da vivere scrivendo cazzate su Alessandra Amoroso ?? - lavocedellapau : RT @makakog: Cantanti italiane con più followers su spotify: 1) Laura Pausini 1.5M 2) Baby K 981k 3) Alessandra Amoroso 963k 4) Elisa 697k… - stesimonc : Auguri Domenico per i tuoi 24 anni! Tanti, tantissimi nuovi giorni da vivere scrivendo cazzate su Alessandra Amoros… - _sonosolotua_ : RT @ShuShuHC: Chissà come mai ogni volta che parte la canzone di Alessandra Amoroso, più che voglia di ballare un raggae in spiaggia a me v… - GBruttaPersona : Rompere i coglioni all'Amoroso cos'è diventato uno sport? E la canzone fa schifo..e l'Amoroso è cessa..e Alessandra… -