Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2020 ore 15:30 (Di martedì 18 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 18 AGOSTO 2020 ORE 15.20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SI SEGNALA SOLO LA PRESENZA DI UN MEZZO PESANTE IN AVARIA SULL’A1 Roma-FIRENZE TRA IL NODO CON L’A24 Roma-TERAMO E GUIDONIA IN DIREZIONE DI FIRENZ, SI INVITANO GLI UTENTI A PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE PER I POSSIBILI RALLENTAMENTI SULLA VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO PIÙ A SUD CODE A TRATTI SULLA FLACCA TRA SPERLONGA E GAETA, ANCHE QUI NEI DUE SENSI DI MARCIA. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO A Roma RAMMENTIAMO CHE SULLA METRO C A CAUSA DI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA TRATTA COLOSSEO – SAN ... Leggi su romadailynews

